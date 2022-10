Porto Alegre Ação para saúde leva atendimento a mais de 7 mil pessoas em Porto Alegre

8 de outubro de 2022

Evento incentivou a participação do público, garantindo a imunização dos pequenos para ampliar a cobertura vacinal Foto: Giulian Serafim/PMPA Evento incentivou a participação do público, garantindo a imunização dos pequenos para ampliar a cobertura vacinal. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Mais de 1.286 doses da vacina contra a poliomielite foram aplicadas neste sábado, 8, durante ação especial para saúde da mulher e da criança. Também foram coletados 2098 citopatológicos e atualizadas 978 carteiras de vacinação.

A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), incentivou a participação do público, garantindo a imunização dos pequenos para ampliar a cobertura vacinal. A programação contou com 108 unidades de saúde abertas e uma tenda montada no Parque Farroupilha (Redenção).

Todas as estruturas ofertaram orientações de saúde da mulher e vacinação contra a poliomielite para crianças de um a cinco anos incompletos. No total, foram realizados 7.762 atendimentos.

Outubro Rosa

Pela campanha Outubro Rosa, houve orientações de prevenção do câncer de mama e de doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. As unidades de saúde e o Ambulatório Trans ofereceram coletas de citopatológico para identificar o câncer de colo uterino, com solicitação de mamografia em casos indicados, encaminhamento para colocação de dispositivos intrauterinos, acompanhamento para diabetes e hipertensão arterial. Também foram oferecidos testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (HIV, sífilis e hepatites B e C) e práticas integrativas e complementares, como auriculoterapia e reiki.

Na tenda inflável da Redenção, equipes multiprofissionais atuaram na prevenção e aconselhamentos à saúde da mulher, além da oferta de vacinação contra a poliomielite, com apoio do Imama e Instituto Camaleão.

