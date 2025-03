Rio Grande do Sul Ação policial combate tráfico de drogas em oito cidades gaúchas

Durante as diligências, houve apreensão de entorpecentes e prisões em flagrante. Foto: PCRS/DCS/Divulgação Durante as diligências, houve apreensão de entorpecentes e prisões em flagrante. (Foto: PCRS/DCS/Divulgação) Foto: PCRS/DCS/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (14), a Operação Liberdade, com o objetivo de combater organizações criminosas e o tráfico de drogas em diversas cidades do Rio Grande do Sul. A ação, conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, resultou no cumprimento de 38 mandados judiciais em Sapucaia do Sul, Esteio, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Viamão, Alvorada, Porto Alegre e Portão.

Até o momento, 12 pessoas foram presas, e fuzis e munições foram apreendidos. As investigações apontaram que as facções criminosas não apenas atuavam no tráfico de drogas, mas também promoviam mentorias sobre liderança e resolução de conflitos entre seus integrantes. Durante as diligências, houve apreensão de entorpecentes e prisões em flagrante.

A operação contou com apoio do Setor de Inteligência da Polícia Penal. Algumas medidas judiciais foram cumpridas dentro de estabelecimentos prisionais, incluindo a Penitenciária Estadual do Jacuí, a Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro e unidades de Charqueadas e Arroio dos Ratos.

