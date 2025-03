Porto Alegre Porto Seco terá estrutura de saúde para atender ao público nas duas noites de desfile em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

A estrutura terá dois consultórios, salas de espera e de medicação durante o Carnaval da cidade. Foto: Alex Rocha/PMPA A estrutura terá dois consultórios, salas de espera e de medicação durante o Carnaval da cidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O público que acompanhar o desfile das escolas de samba de Porto Alegre terá uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) disponível no Complexo Cultural do Porto Seco nesta sexta-feira (14) e sábado (15). A estrutura terá dois consultórios, salas de espera e de medicação e oferece atendimentos médico e de enfermagem para adultos e crianças, com funcionamento das 18h às 6h.

Composta por dez profissionais, a equipe atenderá casos clínicos e traumatológicos, incluindo hipoglicemia, desmaios, desidratação, entorses e quedas. A cada noite, serão dois médicos, dois enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem, auxiliar de manutenção e assistente administrativo. A equipe, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, terá o reforço de quatro ambulâncias à disposição, duas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e duas contratadas.

Além da UPA, equipes volantes vão atuar junto ao público com entrega de materiais informativos sobre dengue, tuberculose e prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, com a distribuição de água, preservativos, gel lubrificante e autotestes de HIV, que as pessoas podem fazer em casa. Em estande da secretaria, haverá orientações de alimentação saudável e como organizar a geladeira para evitar a contaminação e deterioração dos alimentos.

O Bloco da Saúde estará na avenida na sexta-feira, por volta de 00h30, e sábado, à 1h10. Cerca de 200 trabalhadores desfilam no Complexo Cultural do Porto Seco, levando dicas e cuidados para manter a qualidade de vida.

Orientações para o Carnaval

– Tenha uma boa noite de sono;

– Coma bem antes de consumir bebidas alcoólicas e beba com moderação, intercalando com água;

– Use roupas leves e calçados confortáveis;

– Cuide da pele, use filtro solar e verifique a qualidade do glitter;

– Sempre use preservativos nas relações sexuais.

2025-03-11