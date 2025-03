Rio Grande do Sul Polícia Federal investiga cultivo irregular de cannabis em Caçapava do Sul e Santa Maria

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a PF, o cultivo ocorre pelo menos desde 2022 em uma área isolada. Foto: PF/Divulgação De acordo com a PF, o cultivo ocorre pelo menos desde 2022 em uma área isolada. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (14), a operação Desvio Verde, que investiga irregularidades no cultivo de cannabis e na produção de medicamentos derivados sem autorização sanitária.

Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão em Caçapava do Sul e dois em Santa Maria. Durante a ação, agentes da PF incineraram 422 pés e 480 mudas de cannabis, além de apreenderem insumos utilizados na produção dos derivados, todos sem autorização legal para cultivo.

As investigações começaram em 2024, após a identificação de uma plantação de cannabis em uma propriedade rural de Caçapava do Sul. De acordo com a PF, o cultivo ocorre pelo menos desde 2022 em uma área isolada, cercada por vegetação densa, e conta com centenas de pés da planta em diferentes estágios de crescimento.

O responsável pela plantação obteve, em dezembro de 2024, autorização judicial para o cultivo de cannabis sativa exclusivamente para a produção de extratos medicinais de uso próprio, restrito à sua residência. No entanto, os investigadores constataram que o cultivo ultrapassava a quantidade autorizada e ocorria em um local diferente do permitido.

“Além disso, há indícios de que o excedente da produção esteja sendo comercializado para terceiros sem autorização legal para posse e uso dos extratos. Também foram identificados indícios de que a produção ocorre em desacordo com a legislação sanitária e sem a devida autorização da Anvisa”, informou a Polícia Federal.

De acordo com a PF, ao longo do cumprimento dos mandados, averiguou-se fundadas razões da existência de um laboratório, localizado em outra casa. Nesse local, foram encontradas estufas com plantações, em tese, de maconha, bem como produtos químicos.

Dentro da casa, havia uma espécie de farmácia para venda de possíveis medicamentos. Em decorrência disso, 3 (três) indivíduos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal, visando à formalização dos procedimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-federal-investiga-cultivo-irregular-de-cannabis-em-cacapava-do-sul-e-santa-maria/

Polícia Federal investiga cultivo irregular de cannabis em Caçapava do Sul e Santa Maria

2025-03-14