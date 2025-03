Agro Preços ao produtor no Brasil desaceleram a uma alta de 0,13% em janeiro

Os preços ao produtor no Brasil desaceleraram para uma alta de 0,13% em janeiro diante da queda dos custos dos alimentos, marcando o menor nível em um ano, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (14).

No mês anterior, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) havia subido 1,35%, e a leitura de janeiro marcou o menor patamar desde a queda de 0,24% registrada em janeiro de 2024.

Ainda assim, o resultado levou o índice acumulado em 12 meses a uma alta de 9,69%, a maior desde setembro de 2022 (9,84%).

Entre as 24 atividades analisadas, o IBGE apontou que 14 apresentaram variações positivas de preço em janeiro na comparação com dezembro.

As atividades com as maiores influências no resultado de janeiro foram alimentos (-0,22 ponto percentual), refino de petróleo e biocombustíveis (0,15 p.p.), outros produtos químicos (0,14 p.p.) e indústrias extrativas (-0,07 p.p.).

O setor de alimentos, que tem maior peso no cálculo do índice, registrou queda de 0,84%, interrompendo uma sequência de nove meses com aumento de preços.

