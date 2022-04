Polícia Ação policial na fronteira prende criminoso após assalto com reféns no Uruguai

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Perseguido pelas polícias brasileiras, ele foi preso com parte do dinheiro roubado após capotar o carro durante a fuga. Foto: PRF/Divulgação Perseguido pelas polícias brasileiras, ele foi preso com parte do dinheiro roubado após capotar o carro durante a fuga. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada e início da manhã desta sexta-feira (1º), uma ação da Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar e Polícia Civil prendeu um homem e recuperou dinheiro roubado durante um assalto com reféns no Uruguai.

No final da noite de quinta-feira (31), as polícias brasileiras foram avisadas sobre um assalto a uma residência em Rivera, no Uruguai, na fronteira com o RS. Criminosos armados invadiram uma casa, amarraram os três moradores, e levaram o equivalente a 40 mil reais em dólares e pesos uruguaios. Eles fugiram em dois carros roubados das vítimas.

A PRF, a BM e a PC passaram a realizar buscas em conjunto nas possíveis rotas de fuga para o Brasil. Na madrugada, um dos carros roubados, um HB 20 com placas uruguaias, foi visualizado na BR-293, em Bagé. O motorista desobedeceu as ordens de parada dos policiais e seguiu em fuga.

Durante a perseguição, já no perímetro urbano de Bagé, entre os bairros São Domingos e São Martim, o carro capotou e o assaltante escondeu-se no mato.

No início da manhã o criminoso foi encontrado no centro da cidade tentando embarcar em um ônibus para fugir de Bagé. Ele estava com grande parte do dinheiro roubado.

O homem, natural de Bagé, 26 anos, possui diversos antecedentes criminais, como furto, ameaça e lesão corporal. Ele foi preso e encaminhado à delegacia, assim como o dinheiro roubado. Investigações prosseguem para identificar os outros assaltantes. O segundo carro foi encontrando pela manhã em Dom Pedrito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia