Colunistas Ação popular tenta evitar novo calote da Argentina

Por Flavio Pereira | 17 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidentes Lula e Alberto Fernández. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A bancada federal do PL anunciou uma medida judicial para evitar que o Brasil leve um novo calote da Argentina. O Brasil já sofreu nove calotes da Argentina nos últimos anos.

Os deputados do PL lembram que “o governo ofereceu o dinheiro do nosso povo, sob custódia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como opção de empréstimo para a Argentina. Alberto Fernández, presidente do país vizinho que passa por séria crise econômica, já esteve aqui este ano para negociações.”

Ação popular tenta barrar operação financeira

Segundo os deputados, “a fim de evitar que essa riqueza saia do Brasil sem garantia alguma de retorno financeiro, temos uma ação popular protocolada por 12 deputados do PL. O documento foi enviado à 9ª Vara Federal Cível da Justiça de Brasília e, ao todo, conta com a assinatura de 15 parlamentares.” Assinam a ação popular, os deputados federais Coronel Meira, Gilvan Da Federal,Evair de Melo, Delegado Caveira, Eder Mauro, Ze Trovão, Paulo Bilynskyj, Daniel Freitas, Carla Zambelli, Jose Medeiros, Mario Frias e Cabo Junio Amaral.

Postalis, o fundo de aposentadoria dos carteiros, já sofreu calote

Quando a Argentina ficou inadimplente em 2014, aplicou um calote no fundo Postalis que perdeu na época, 52% de seu capital, ou cerca de 198 milhões de reais. Esses investimentos foram autorizados no governo Lula. Outro investimento do Postalis, de R$ 135 milhões no governo Lula, foi aplicado no Banco BVA, que quebrou. Desse total, só 45 milhões foram recuperados até agora. Por conta desses calotes, até hoje os carteiros pagam um desconto adicional dos seus salários, para cobrirem o rombo do seu fundo de aposentadoria.

O agravamento da situação na Argentina

O agravamento da situação econômica da Argentina preocupa os exportadores brasileiros, depois que a agência de rating Fitch alertou seus clientes para a possibilidade de novo calote nos credores. Os exportadores brasileiros estão preocupados, porque o saldo do comércio internacional com a Argentina é superior a 2 bilhões de dólares. O país vizinho sofre com a escassez de dólares no Banco Central da República Argentina, agravada pela seca histórica que afetou a entrada de divisas geradas das exportações e pela disparada do dólar.

Maioria do TSE que julga Bolsonaro, foi nomeada por Lula

A maioria dos ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que irão julgar dia 22 a ação que pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram nomeados por Lula. Dos sete ministros do TSE, cinco foram nomeados para seus cargos pelo presidente Lula. Bolsonaro nomeou apenas Nunes Marques, e Michel Temer nomeou Alexandre de Moraes para o STF. Integram o tribunal, os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo Filho, André Ramos e Floriano de Azevedo.

Eduardo Leite acompanha dados do ciclone

O governador Eduardo Leite chegou no final da tarde de ontem (16) a Maquiné, no Litoral Norte, para se reunir com o prefeito João Marcos e sua equipe. O município foi muito afetado pelo ciclone. O governador esta acompanhado do vice, Gabriel Souza, e de dirigentes da Defesa Civil.

Ligação do presidente

Eduardo Leite postou na sua rede social do Twitter, a informação de que recebeu um telefonema do presidente Lula:

“Há pouco, recebi ligação do presidente Lula, colocando o governo federal à disposição nas ações de mitigação dos efeitos do ciclone e na reconstrução que será necessária adiante, e informando que determinou a vinda do ministro Waldez Góes ao RS. Trabalharemos em conjunto.”

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/acao-popular-tenta-evitar-novo-calote-da-argentina/

Ação popular tenta evitar novo calote da Argentina

2023-06-17