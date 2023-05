Porto Alegre Ação vistoria bares e dispersa aglomeração em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2023

Ação autou dois estabelecimentos que exerciam atividades sem o alvará apropriado Foto: Pedro Piegas/PMPA Porto Alegre, RS, 13/05/2023 - A Operação Esforço Concentrado percorreu estabelecimentos dos bairros Floresta, Cidade Baixa, Rio Branco e Moinhos de Vento na noite da sexta-feira.. Fotos: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

Dois estabelecimentos foram autuados durante a operação Esforço Concentrado, que vistoriou bares e casas noturnas de diversas regiões de Porto Alegre na noite de sexta-feira (12), e madrugada deste sábado (13).

Os locais, um no bairro Rio Branco e outro no Floresta, foram penalizados pois não possuíam alvarás apropriados para as atividades que exerciam. Uma aglomeração de público foi dissipada, de forma pacífica, na Cidade Baixa. A GM (Guarda Municipal) também prestou apoio à BM (Brigada Militar) durante fiscalização de denúncia de perturbação de sossego, na Zona Norte.

“As ações integradas entre as forças de segurança do Município e do Estado são de extrema importância para que possamos reforçar e garantir a segurança da população. Além disso, preservar a ordem pública para cumprimentos dos decretos municipais”, frisou o secretário-adjunto da Segurança, Comissário Zottis.

Os trabalhos foram conduzidos pela Secretaria Municipal de Segurança e contou com efetivos da Ronda Ostensiva da GM, fiscais da prefeitura, Empresa Pública de Transporte e Circulação, Corpo de Bombeiros e BM.

A população pode auxiliar as ações por meio de denúncias, que devem ser encaminhadas à Guarda Municipal pelo número 153 ou pelo aplicativo 156+POA, na opção Segurança. A central telefônica funciona 24 horas e recebe ligações anônimas.

