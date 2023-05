Porto Alegre Vacinação contra a gripe será ampliada para pessoas com mais de 50 anos nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2023

A medida visa a evitar aglomeração e garantir melhor atendimento à população Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para garantir proteção contra os vírus da influenza (gripe) para o maior número de pessoas, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) amplia o público apto a receber a dose para pessoas com 50 anos ou mais nesta segunda-feira (15), em Porto Alegre.

A medida, que atende à determinação do Ministério da Saúde de ampliar para toda a população o público apto a ser imunizado, visa a evitar aglomeração e garantir melhor atendimento à população.

Esse grupo se junta aos grupos prioritários que vêm sendo vacinados desde o início da campanha, em 10 de abril (idosos, professores, crianças a partir de seis meses, servidores da segurança e do transporte público, gestantes, puérperas, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e com comorbidades).

Em Porto Alegre, a SMS manterá doses em todas as salas de vacina, de acordo com o horário de funcionamento de cada local. “Para evitar aglomeração em locais de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde optou por escalonar as faixas etárias ao longo da semana”, enfatiza o titular da SMS, César Sulzbach.

O escalonamento prevê a ampliação das faixas etárias diariamente:

Segunda-feira, 15 – pessoas com 50 anos ou mais

Terça-feira, 16 – Pessoas com 40 anos ou mais

Quarta-feira, 17 – Pessoas com 30 anos ou mais

Quinta-feira, 18 – Pessoas com 20 anos ou mais

Sexta-feira – Todas as pessoas a partir de seis meses de idade

Campanha

Até esta sexta-feira (12), foram administradas na cidade 190.954 doses da vacina contra gripe, correspondendo a uma cobertura de 26,6% da meta alcançada até o momento.

