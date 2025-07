Porto Alegre Acesso à avenida Farrapos pelo Túnel da Conceição será liberado neste sábado

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é avaliar a melhora da fluidez e ampliar as opções de deslocamento na região central da capital gaúcha. Foto: SMSURB/Divulgação PMPA O objetivo é avaliar a melhora da fluidez e ampliar as opções de deslocamento na região central da capital gaúcha. (Foto: SMSURB/Divulgação PMPA) Foto: SMSURB/Divulgação PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir deste sábado (19), a secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) de Porto Alegre realizará uma intervenção viária em caráter experimental para motoristas que trafegam no sentido bairro-Centro no Túnel da Conceição. O objetivo é avaliar a melhora da fluidez e ampliar as opções de deslocamento na região central da capital gaúcha.

Com a nova configuração, condutores que saem do túnel e acessam a avenida Alberto Bins, podem ingressar na avenida Farrapos pela rua da Conceição. Para viabilizar esse trajeto, a EPTC modificará a sinalização viária no trecho, permitindo a travessia da avenida Alberto Bins, o que antes não era possível de forma direta.

A medida cria uma nova alternativa para os motoristas que seguem em direção à Zona Norte e que desejam acessar a Farrapos, e contribui para reduzir a sobrecarga em outros acessos da região.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/acesso-a-avenida-farrapos-pelo-tunel-da-conceicao-sera-liberado-neste-sabado/

Acesso à avenida Farrapos pelo Túnel da Conceição será liberado neste sábado

2025-07-16