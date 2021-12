Rio Grande do Sul Acesso ao Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, será pavimentado

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2021

O Cristo Protetor tem 43 metros de altura Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini O Cristo Protetor tem 43 metros de altura. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Com conclusão prevista para o fim de janeiro, o Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, teve o seu acesso contemplado pelo programa Pavimenta do governo do RS.

Em visita ao município na quinta-feira (23), o governador Eduardo Leite assinou um convênio com a prefeitura para as obras de qualificação da estrada que leva à estátua.

Será pavimentado um trecho de 2,28 quilômetros que dá acesso ao ponto turístico, também contemplando a construção de um passeio lateral para circulação de pedestres. As obras terão investimento de R$ 4 milhões.

O Cristo Protetor tem 43 metros de altura. A estátua está a 432 metros acima do nível do mar e pode ser vista de diversos locais em seu entorno. Os visitantes poderão subir até a altura do coração do monumento, tendo uma vista panorâmica da cidade de Encantado e do Vale do Taquari.

A construção do Cristo Protetor é realizada com recursos oriundos da comunidade, por meio da Associação Amigos de Cristo.

