Mundo Variante ômicron do coronavírus é detectada em pelo menos 110 países

24 de dezembro de 2021

A nova variante foi inicialmente detectada na África do Sul

A variante ômicron do coronavírus já foi detectada em pelo menos 110 países e continua se espalhando rapidamente, informou nesta sexta-feira (24) a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Segundo a entidade, no entanto, a taxa de contágio vem caindo na África do Sul, onde foi inicialmente detectada a nova variante. Dados procedentes do país, do Reino Unido e da Dinamarca indicam menor risco de hospitalização em pacientes que contraíram a ômicron em comparação com os que foram infectados com a delta, afirmou a OMS.

A organização observou, no entanto, que a compreensão dessa variante está evoluindo à medida em que mais evidências ficam disponíveis, e por isso analisa os dados com prudência.

