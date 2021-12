Política Governo brasileiro cumprimenta Gabriel Boric por vitória nas eleições presidenciais chilenas

24 de dezembro de 2021

O esquerdista Gabriel Boric é ex-líder estudantil

Quatro dias após a divulgação do resultado do segundo turno das eleições presidenciais chilenas, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro divulgou, na quinta-feira (23), uma nota cumprimentando Gabriel Boric pela vitória.

Representante da esquerda e ex-líder estudantil, Boric, 35 anos, foi eleito no domingo (19) com 55,9% dos votos. Ele venceu no segundo turno o advogado José Antonio Kast, representante da extrema direita.

“O governo brasileiro cumprimenta o senhor Gabriel Boric Font por sua eleição à Presidência da República do Chile e faz votos de êxito no desempenho de seu mandato”, afirmou o Itamaraty.

“Ao reafirmar a solidez dos laços de amizade e cooperação, o governo brasileiro assinala a disposição de trabalhar com as autoridades chilenas no fortalecimento das iniciativas bilaterais e regionais em prol dos objetivos de desenvolvimento econômico, de defesa da liberdade e da democracia e de respeito ao Estado de Direito”, finalizou a nota.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante live na quinta-feira, que havia determinado ao Ministério das Relações Exteriores o envio dos cumprimentos a Boric.

