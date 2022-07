Rio Grande do Sul Acesso ao prédio do IPE, em Porto Alegre, volta a ser realizado pela entrada principal

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Acesso estava bloqueado devido a obras no local. (Foto: Raquel Schneider/IPE Saúde)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (11), o edifício-sede do IPE Prev e do IPE Saúde, em Porto Alegre, volta a permitir a entrada e saída do público e servidores do órgão pela avenida Borges de Medeiros nº 1.945 (bairro Praia de Belas). O acesso estava bloqueado desde fevereiro, devido à realização de obras no local.

Ambos os institutos prestam atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia, mediante agendamento. Também pela Borges de Medeiros serão retomadas os serviços de entrega.

Somente pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida continuarão a ingressar no prédio pela rua Vicente de Paula Dutra, que passa pelos fundos. Em caso de dúvida, deve ser consultado o site ipeprev.rs.gov.br.

Pedidos de renovação

Até o dia 20 de agosto, o IPE Prev disponibiliza os formulários eletrônicos para pedido de renovação do cadastro dos pensionistas estudantes (filhos e equiparados) relativa a este semestre.

Quem perder o prazo terá suspenso o pagamento de benefício a partir de setembro de 2022, bem como o bloqueio do plano de saúde do instituto.

Selecionados em concurso

Em reunião na semana passada, a Diretoria Executiva do IPE Prev definiu os trâmites para o ingresso dos nomeados no concurso público da instituição. Através de edital, foram nomeados 67 candidatos, dos quais 33 são analistas e 34 assistentes em previdência. Os novos servidores devem ser empossados nos próximos dias.

Mais informações estão no site do Instituto AOCP (institutoaocp.org.br), banca selecionada para a organização do certame, bem como no site do IPE Prev, na aba Institucional/Concursos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul