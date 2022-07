Inter Inter recebe o América-MG nesta segunda-feira, em duelo que pode deixar o Colorado em terceiro lugar na tabela

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

Colorado encerrou os preparativos na tarde deste domingo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com um treino sob portões fechados à imprensa, o Inter encerrou na tarde deste domingo (10) os preparativos para o duelo em casa contra o América-MG, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 20h desta segunda-feira e pode levar a equipe do sexto para o terceiro lugar na tabela, com 28 pontos, mesmo escore do Atlético-MG mas em vantagem nos critérios qualificados.

Além disso, uma vitória deixará o time a somente um ponto do vice-líder Corinthians (29) e a dois do Palmeiras (30). Já os visitantes mineiros – sob o comando de Vagner Mancini – estão na 15ª posição (18 pontos), próximos da zona do rebaixamento.

A sessão de atividades no Parque Gigante foi marcada por exercícios táticos e ajustes de posicionamento e movimentação, além de jogadas ofensivas e defensivas de bola parada.

O técnico Mano Menezes ainda não pode contar com os laterais Bustos e Renê, o meia Alan Patrick e o atacante Wanderson, todos em processo de recuperação de lesão.

Também desfalca a equipe o atacante Alemão, com sintomas gripais – apesar de teste negativo para coronavírus. Já o meia Estêvão, reserva que tem entrado no decorrer de algumas partidas, foi diagnosticado com covid e cumpre isolamento.

Outro que fica de fora é o atacante Matheus Cadorini, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Já a novidade entre os relacionados é o meia Gabriel Boschilia, que retorna de lesão.

Mais um Brasileirão feminino

Em jogo de volta disputado fora de casa na noite de sábado (9), a equipe feminina Sub-20 do Inter empatou em 2 a 2 com o São Paulo, resultado que deu às gurias coloradas um inédito Campeonato Brasileiro na categoria.

Estufaram a rede adversária as atletas Isabela (que em 2019 já fizera o gol do também inédito título Sub-18) e Maiara. A equipe gaúcha havia vencido o primeiro confronto por 2 a 0 no campo do Sesc em Porto Alegre.

O Inter se tornou o primeiro clube a vencer no mesmo ano dois Brasileirões de futebol feminino, já que em meio conquistou ergueu a taça no Sub-17, também pela primeira vez. Além disso, é agora o único a ostentar a taça nacional em todas as categorias de formação, incluindo Sub-14, Sub-16 e Sub-18.

Sob o comando de David da Silva, o Colorado escalou Mari Zanella, Isabela, Carla, Guta, Carol Gil, Danny Teixeira, Maiara (Raiara), Bia Gomes, Mileninha (Berchon), Tamara (Clarinha) e Priscila (Alice).

Já a equipe paulista, treinada por Thiago Viana, esteve em campo com Marcelle, Ravena (Flávia), Barraca, Letícia Alves, Clara, Joyce (Kédima), GG (Dudinha), Carol, Serrana (Isa), Emelli e Duda Rodrigues.

