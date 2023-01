Inter “Achei que entramos um pouco afoitos”, diz Mano Menezes sobre estreia no Gauchão

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

O comandante colorado considerou a equipe ansiosa no começo de partida Foto: Ricardo Duarte/Inter O comandante colorado considerou a equipe ansiosa no começo de partida (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na estreia da temporada, o Inter empatou com o Juventude, por 2 a 2, no sábado (21), no estádio Beira-Rio. O técnico Mano Menezes, em entrevista coletiva, avaliou a equipe, mas que o jogo foi bom para o primeiro jogo oficial da temporada. Outro fato que o técnico avaliou é o período sem títulos do Colorado.

Mano Menezes considerou que o time do Inter começou ansioso na partida, assim como os seus torcedores no estádio.

“Achei que entramos um pouco afoitos, tanto a equipe quanto o estádio. Acho que tem a ver com os anos de jejum. Quer ganhar o campeonato no primeiro jogo”, disse Mano.

O técnico ainda percebeu que o time teve dificuldade e algumas falhas, mas achou positivo dentro do contexto de uma primeira partida da temporada. Ainda citou que a equipe teve volume, algumas jogadas bem executadas e que algumas dificuldades vão retornar em outros jogos, mas que a equipe estará melhor preparada.

