Atual campeão da Libertadores da América, o Flamengo será o representante brasileiro no torneio intercontinental.

O Mundial de Clubes terá início em 1º de fevereiro e vai até o dia 11, no Marrocos. O país africano voltará a receber o torneio após uma década, poucos meses após fazer uma campanha histórica na Copa do Mundo do Catar, sendo a primeira seleção africana a disputar uma semifinal, na qual terminou com o inédito quarto lugar.

No Mundial de Clubes, a Fifa irá testar algumas mudanças em relação a arbitragem no futebol. Após encontro anual, realizado na última quarta-feira (18), em Londres, o Conselho Internacional de Futebol (IFAB) definiu os principais testes. A principal novidade será a comunicação entre árbitro de campo e árbitro de vídeo, o VAR.

Para o torneio, ficou acordado que o árbitro de campo terá um microfone conectado ao sistema de som do estádio. Com isso, a cada chamada para análise do VAR, todos poderão ouvir o que for dito na conversa entre eles. As informações também serão repassadas para as emissoras que detém o direito de transmissão.

Na reunião, outro ponto discutido foi substituição temporária de um jogador que tenha sofrido convulsão durante a partida. A substituição poderia ser revertida se o atleta puder retomar ao campo, após avaliação médica. Contudo, ao menos por enquanto, essa alteração não foi adiante.

Atual campeão da Libertadores da América, o Flamengo será o representante brasileiro no torneio. O time carioca poderá chegar a sua terceira final, voltando para a disputa após quatro anos.

A primeira participação foi em 1981 e, na ocasião, o Rubro-negro desbancou o temido inglês Liverpool, no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão, pelo placar de 3 a 0, com show do camisa 10 Zico. A segunda final aconteceu em 2019, sob o comando de Jorge Jesus. O Flamengo de D’Arrascaeta, Gabriel Jesus, Everton Ribeiro e Bruno Henrique teve a chance de repetir o feito da década de 80, porém permitiu a revanche do mesmo Liverpool.

Agora, o Flamengo poderá enfrentar o todo poderoso espanhol Real Madrid, favorito para chegar à final. O time madrileno é o atual campeão da Champions League. As duas equipes já entram na competição nas semifinais e só conhecerão seus adversários após as definições das quartas de finais.

O clube mais cotado para ser o oponente do Rubro-negro é o árabe Al Hilal. O time joga contra os donos da casa Wydad Casablanca, no dia 7. O Al Hilal é o atual time do ex-craque do Flamengo Michael, que tem feito excelentes partidas pelo clube e vem encantando o mundo árabe com seus belos dribles. No entanto, Michael corre o risco de ficar fora da possibilidade de jogar contra seu ex-clube. O craque precisou ser substituído no jogo do último domingo, 22, e saiu de campo aos prantos. Michael, aliás, está sendo sondado pelo Palmeiras e é um desejo do técnico Abel Ferreira.

