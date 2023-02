Rio Grande do Sul Acidente entre carro e duas motos deixa quatro mortos em Farroupilha (RS)

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Segundo informações, o carro voltava para Caxias do Sul e as motos de deslocavam em direção a Porto Alegre, quando o automóvel teria invadido a pista contrária

Um acidente registrado pouco depois das 16h30 deste domingo (26) resultou na morte de quatro pessoas no km 56 da ERS-122, quatro quilômetros antes do distrito de Nova Milano, em Farroupilha, para quem segue em direção à Porto Alegre. O acidente envolveu duas motocicletas esportivas e um Chevrolet Celta.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o carro voltava para Caxias do Sul e as motos de deslocavam em direção a Porto Alegre, quando o automóvel teria invadido a pista contrária. As vítimas fatais são duas mulheres e dois homens, sendo um casal que estava em uma das motos, o condutor da outra e uma passageira do Celta.

Outras três pessoas ficaram feridas, foram socorridas pelo Samu e pelos bombeiros e encaminhadas para atendimento hospitalar.

As mortes ocorreram devido à colisão frontal entre o veículo e as motos. Após o acidente o trânsito ficou lento no local e orientado por policiais do Comando Rodoviário da BM. A Polícia Civil investigará as circunstâncias do acidente.

