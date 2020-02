Rio Grande do Sul Acidente causa uma morte na BR 285

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Vectra com placas de Bom Jesus saiu da pista e capotou no canaleta da rodovia. Foto: Divulgação/PRF Vectra com placas de Bom Jesus saiu da pista e capotou no canaleta da rodovia. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Por volta das 5h40 da manhã de domingo (16), a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente de trânsito do tipo saída de pista no Km 50 da BR 285. O SAMU chegou a ser acionado, porém o motorista do Vectra, com 35 anos, único ocupante do veículo, morreu no local.

Conforme análise preliminar no local do acidente, um veículo Vectra com placas de Bom Jesus saiu da pista e capotou no canaleta da rodovia no sentido decrescente, projetando o condutor para fora do automóvel.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário