Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 82 pessoas autuadas por embriaguez ao volante

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Fiscalização foi realizada em todo o Brasil. Foto: Divulgação/PRF Fiscalização foi realizada em todo o Brasil. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Entre as 20h de sábado (15) e 6h de domingo (16) foi realizada uma ação integrada de fiscalização de embriaguez ao volante em todo o Brasil. A Polícia Rodoviária Federal de forma integrada com outros órgãos trabalhou para combater essa que é uma das maiores causas de acidentes de trânsito no País. Somente nessas 10h de operação no Rio Grande do Sul, foram abordados 787 veículos, realizados 740 testes com o bafômetro e lavrados 269 autos por infração de trânsito, sendo 82 por infrações embriaguez ou recusa ao teste com o bafômetro.

Os condutores que foram flagrados embriagados receberão uma multa de R$ 2.934,70 e terão sua habilitação suspensa por um ano. Os que estavam com sinais de embriaguez ou que o bafômetro acusou alta concentração de álcool, também foram presos.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário