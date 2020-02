Rio Grande do Sul Atividades da Operação RS Verão Total são realizadas em Torres

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

O evento aconteceu na praça junto à Estação Verão Sesc. Foto: Divulgação/PC O evento aconteceu na praça junto à Estação Verão Sesc. (Foto: Divulgação/PC) Foto: Divulgação/PC

A equipe multidisciplinar da Polícia Civil realizou na manhã de sábado (15) uma oficina de conscientização para o trânsito, para crianças em Torres. O evento aconteceu na praça junto à Estação Verão Sesc.

Inicialmente o público infantil participou de uma rápida palestra, quando recebeu dicas e orientações de sinalização, prevenção e educação no trânsito. Depois de ouvirem as explicações, os pequenos andaram nos minibuggys da Polícia Civil em um circuito montado com placas de trânsito, semáforo e faixa de pedestres. Os policiais civis que conduziam as miniviaturas explicavam para as crianças, durante o passeio, as regras e cuidados que condutores e pedestres devem ter no trânsito.

Também foi montada uma oficina de desenho para que as crianças pudessem se divertir colorindo ilustrações contidas em cartilhas com material preventivo e educativo. As crianças que participaram das atividades receberam camisetas e bonés da Polícia Civil. A equipe multidisciplinar também presenteou atletas que participavam de um torneio de câmbio na beira da praia, com mochilas e flâmulas da Polícia Civil.

Os policiais civis, juntamente com representantes do projeto Pequeno Eco Cidadão e da Secretaria de Esporte e Lazer, recolheram lixo e baganas de cigarro na areia, reforçando a Campanha Polícia Civil pela Praia Limpa, contribuindo com a limpeza da praia e coibindo crimes ambientais. Durante a ação, material informativo da Delegacia Online e mapas rodoviários do Rio Grande do Sul foram distribuídos.

As atividades desenvolvidas em Torres fazem parte da Operação RS Verão Total, com ações preventivas, educativas e atividades esportivas aos veranistas do litoral norte e sul.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário