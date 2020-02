Rio Grande do Sul Duas pessoas são mortas em tiroteio em casa noturna em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

A boate fica na rua Emílio Fonini, no bairro Cinquentenário. Foto: Reprodução/Google Maps A boate fica na rua Emílio Fonini, no bairro Cinquentenário. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

Dois homens morreram e duas pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo (16) em um tiroteio na frente de uma boate no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas segundo testemunhas que estavam na casa noturna localizada na rua Emílio Fonini, o atirador teria discutido com seguranças ao ser barrado na casa. Depois, voltou ao local armado e fez os disparos, atingindo um segurança e outra pessoa que saída da festa no momento.

Morreram Leandro Brazil Brochado, 38 anos, e Marcelo Junior Machado, de 22 anos. Além das vítimas fatais, mais dois seguranças foram atingidos e socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O tiroteio ocorreu por volta de 5h30min. Câmeras de monitoramento devem ser utilizadas para esclarecer os fatos. O autor dos disparos ainda não foi identificado.

