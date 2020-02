Bem-Estar Summer Night Run reúne mais de 2.400 participantes em Capão da Canoa

16 de fevereiro de 2020

O evento teve como tema "Corrida para mudar de vida!". Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação O evento teve como tema "Corrida para mudar de vida!". (Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação) Foto: Leonardo Lenskij/Divulgação

Aos 70 anos de idade, Maria Braga de Almeida decidiu correr pela primeira vez, incentivada pela participação de suas irmãs e amigas. E o sentimento de ser parte de uma competição de atividade física foi bastante satisfatório: “A corrida me deixou mais leve, contente, com a sensação de que eu consegui”, disse. Uma das muitas histórias de mais de 2.400 pessoas que estiveram na Summer Night Run, na noite de sábado (15), em Capão da Canoa.

Promovido pelo Hospital Moinhos de Vento e Run Sports, o evento teve como tema “Corrida para mudar de vida!”, com percursos de três, cinco e dez quilômetros, em terreno misto (areia e asfalto), nas categorias feminino e masculino. A largada foi na praia, nas proximidades da guarita 80, na Avenida Beira-Mar. Com grande presença de público, a corrida aliou esporte, entretenimento, saúde e bem-estar, contando com música, projeções de luz e vídeos ao longo do percurso.

Para o superintendente Administrativo do Hospital Moinhos, Evandro Moraes, o apoio ao evento reforça a missão da instituição de cuidar de vidas. “Essa corrida, particularmente, tem um detalhe especial: o apelo do mar, da praia, da natureza. Integra esse conceito da prevenção, da promoção da saúde e da vida, estimulando as pessoas a fazer uma atividade física”, destacou.

Pela terceira vez competindo na Summer Night Run, o morador de Capão da Canoa Fernando Dias Sparrenberger corre há cinco anos em provas de resistência. “Foi um evento esplêndido, animado. Deu para ver a felicidade de todo mundo que estava participando”, afirmou. Alessandro Pinheiro da Silva, de Novo Hamburgo, teve a corrida como sua primeira competição. “Pratico vários esportes para manter o preparo físico e descontrair. Foi muito bacana, diferente, especialmente pela prova mista, de areia e pista”, ressaltou.

Os cinco primeiros colocados nas provas receberam troféus e brindes (confira abaixo os resultados). O evento foi aferido pela Confederação Brasileira de Atletismo, com supervisão técnica da Federação Gaúcha de Atletismo. O Hospital Moinhos de Vento tem apoiado diversas iniciativas para estimular a prática de atividades físicas, promovendo uma melhor qualidade de vida e prevenindo os riscos de doenças crônicas. Confira as datas das próximas corridas em www.runsports.com.br

Resultados das provas:

10km – Feminino

1. Marlei Willers – Gruppen – 40min15s

2. Elisete Silva – Sem equipe – 43m50s

3. Sabrina Fonseca Pereira – VS Canoas – 46m35s

4. Maria Alice dos Santos Dariva Souza – Sem equipe – 49m04s

5. Rosinês Machado da Costa – Hospital Moinhos de Vento – 50m42s

10km – Masculino

1. Rodinei Medeiros – Gruppen – 35m21s

2. Ledionir Jaeger Justin – Ultra Chico – 35m22s

3. Carlos Eduardo Weber – Cia. dos Cavalos – 35m39s

4. Matheus Santos da Costa – Sem equipe – 36m15s

5. Juliano Kommer – Infit Run – 38m15s

5km – Feminino

1. Daiane Pedro Moreira – Skechers – 18m49s

2. Gabriela Bender – Cia. dos Cavalos – 18m54s

3. Jaqueline Costa – Sem equipe – 20m25s

4. Lisiane Londero de Souza – KM Livre – 21m40s

5. Fabiana Bohn Jesus – Sem equipe – 22m07s

5km – Masculino

1. Filipe Matter Cargnelutti – Skechers – 16m16s

2. Jurandir Pinto de Jesus – Gruppen – 16m24s

3. João Vianei Fernandes Machado – Guarda-Vidas CBMRS – 17m51s

4. Diego Motta – DI2 Sports Running – 18m02s

5. Marcos Gonçalves da Silva – Brigada Militar – 18m52s

3km – Feminino

1. Jaquelie Beatriz Weber – Infit Run – 9m06s

2. Marizete da Veiga Medeiros – Skechers – 9m59s

3. Vanessa Salgueiro – Sem equipe – 10m22s

4. Cristiane Teixeira – BM – 11m18s

5. Ariane Motta – DI2 Sports Running – 11m33s

3km – Masculino

1. Adélio dos Santos – Gruppen – 7m53s

2. Fabiano Peçanha – Infit Run – 8m10s

3. Daniel Zimpel de Almeida – Infit Run – 8m18s

4. Mateus Pinto Gonçalves – Infit Run – 8m27s

5. Édio Luis da Silva Arruda – Sem equipe – 8m40s

