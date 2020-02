Rio Grande do Sul Acidente com morte em Fontoura Xavier interrompe trânsito na BR 386

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Por volta das 20h30 o trânsito foi liberado. Foto: Divulgação/PRF

Um acidente com morte ocorrido por volta das 18h desta sexta-feira (21) interrompeu, por cerca de uma hora e meia, o trânsito no km 275 da BR386, em Fontoura Xavier. O caso foi atendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e equipes de socorro. Por volta das 20h30 o trânsito foi liberado.

O acidente envolveu um caminhão de Augusto Pestana (RS), além de um automóvel Virtus, táxi de Porto Alegre, um veículo Strada, de Caiçara (RS), um Siena de Sobradinho (RS) e um ônibus de Progresso (RS). O condutor do Strada morreu no local e outras três pessoas ficaram feridas – uma também do Strada, outra do Siena e mais uma do caminhão.

