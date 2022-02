Rio Grande do Sul Acidente com ônibus deixa uma pessoa morta e outras 20 feridas no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

O acidente ocorreu na BR-480, em Barão de Cotegipe Foto: PRF/Divulgação O acidente ocorreu na BR-480, em Barão de Cotegipe. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Uma pessoa morreu e outras 20 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus no quilômetro 65 da BR-480, em Barão de Cotegipe, no Norte do Rio Grande do Sul, na madrugada desta terça-feira (1º).

Segundo informações divulgadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo da empresa Unesul saiu da pista e depois tombou às margens da rodovia.

Os feridos receberam atendimento em um hospital em Erechim. Eles tiveram escoriações leves. As causas do acidente serão investigadas.

