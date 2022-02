Política Bolsonaro afirma que construção de barragem no interior do Rio Grande do Sul “está a todo vapor”

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2022

As obras da barragem do Arroio Jaguari devem ser concluídas neste ano Foto: Governo do RS/Divulgação As obras da barragem do Arroio Jaguari devem ser concluídas neste ano. (Foto: Governo do RS/Divulgação) Foto: Governo do RS/Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta terça-feira (1º), que a construção da barragem do Arroio Jaguari, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, “está a todo vapor”.

“Está a todo vapor a construção da barragem do Arroio Jaguari. Mais uma demonstração da prioridade que o governo federal dá às obras que garantam segurança hídrica, de Norte a Sul do País. No total, o reservatório está com 71,46% de execução”, disse o presidente nas redes sociais.

“A barragem é destinada a abastecimento de água e irrigação nos municípios de São Gabriel, Lavras do Sul e Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, e vai beneficiar 41 mil pessoas diretamente”, explicou Bolsonaro.

As obras, que iniciaram em 2007 e devem ser concluídas neste ano, receberam investimentos de cerca de R$ 300 milhões do governo federal. A barragem integra o sistema hídrico Jaguari-Taquarembó, que irá universalizar o abastecimento na Região da Campanha, além de garantir irrigação em toda a bacia do rio Santa Maria.

