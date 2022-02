Mundo Raio que percorreu 768 quilômetros é registrado nos Estados Unidos e bate recorde mundial

1 de fevereiro de 2022

Imagem de satélite mostra um complexo de tempestades que contém o mais longo raio do mundo. (Foto: NOAA/Divulgação)

Um raio que percorreu 768 quilômetros nos Estados Unidos bateu o recorde de maior do mundo, anunciou a OMM (Organização Meteorológica Mundial). O raio cruzou três Estados do Sul do país – Texas, Louisiana e Mississippi – em 29 de abril de 2020.

O recorde anterior havia sido registrado no Brasil, com um raio de 709 quilômetros que cortou a região Sul em 31 de outubro de 2018. A OMM também validou outro recorde, o do raio de maior duração, durante uma tempestade elétrica no Uruguai e na Argentina. O raio durou 17,102 segundos em 18 de junho de 2020.

O recorde de duração anterior havia sido registrado no Norte da Argentina, em 4 de março de 2019, de um raio que durou 16,73 segundos. Os dois novos recordes foram estabelecidos em áreas conhecidas por esse tipo de fenômeno: as Grandes Planícies, na América do Norte, e a Bacia do Prata, na América do Sul.

“Os raios são um perigo importante e muitas pessoas morrem anualmente”, afirmou o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas. “Esses novos registros destacam a preocupação grave com a segurança pública associada às nuvens eletrificadas, as quais produzem raios que podem percorrer distâncias consideráveis”, prosseguiu.

Segundo a organização, os únicos lugares seguros para se proteger são grandes edifícios com fiação e encanamento ou veículos totalmente fechados com teto de metal.

Os especialistas da OMM, que mantém o registro oficial de fenômenos extremos, se baseiam na tecnologia de satélite para medir os raios. Os novos recordes validados pela organização foram publicados no Boletim da Sociedade Meteorológica Americana.

