Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Larissa Manoela agradeceu a Deus por ter saído praticamente ilesa de um acidente a cavalo ocorrido há exatos cinco anos. “Fiquei apenas com a minha ‘carequinha’ vulgo cicatriz no meio da cabeça”, recordou a atriz que na época precisou usar um colar cervical.

A queda ocorreu durante as gravações da novela “Cúmplices de Um Resgate”, reexibida desde janeiro do ano passado pelo SBT. Na sua conta de Instagram, Larissa repostou algumas fotos do seu período de internação. “O ano era 2015. Dia 26 de junho. Eu caí do cavalo e renasci. Deus me livrou. Ele está comigo em todos os momentos”, agradeceu.

A namorada de Leo Cidade continuou se mostrando grata por não ter tido nada mais sério. “Completa cinco anos do meu acidente. Agradeço todos os dias pela minha vida, pela minha saúde e pela oportunidade de viver dia após dia, eu valorizo muito isso”, afirmou a protagonista da novela “Além da Ilusão”, anteriormente prevista para setembro na TV Globo na faixa das seis. O folhetim no qual Larissa vai viver duas irmãs em diferentes fases não tem mais data de estreia programada.

A jovem estendeu os agradecimentos aos fãs, que torceram pela sua rápida recuperação na época. “Me lembro de receber as mensagens e o carinho de vocês naquele momento foi muito importante. Estava com meus pais e com essas duas queridas que levo pra minha vida, Sabrina Urbano e Gabi Motta. Em todos os momentos hein?”, pediu Larissa ao acrescentar sobre acidente semelhante sofrido pela jornalista Christiane Pelajo dias antes.

“Hoje sigo recebendo esse mesmo carinho e as mensagens que me motivam a cada dia. Celebramos os cinco anos da minha nova vida pós ocorrido. Viva”, festejou.

