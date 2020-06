Celebridades Bruna Marquezine explica razão que a motivou ter novo pet

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Atriz explicou que quis dar uma companhia para a pet que foi adotada por ela nos Estados Unidos Foto: Divulgação/Iude Atriz explicou que quis dar uma companhia para a pet que foi adotada por ela nos Estados Unidos. (Foto: Divulgação/Iude) Foto: Divulgação/Iude

Bruna Marquezine dividiu um momento fofo de suas pets Amora e Amêndoa no Instagram Stories nesta sexta-feira (26). A filhote de labrador – adotada por ela no começo deste mês – e a vira-lata estavam animadas no quintal da casa da artista.

“Eu não estou aguentando essa amizade. Elas estão muito apaixonadas e Amora tem muita energia para gastar e está amando a irmã”, comemorou Bruna, cuja estreia no TikTok rendeu comentário divertido de Maisa Silva. Em seguida, Bruna revelou que a nova membro da família veio com uma missão relacionada à pet que ela adotou durante viagem aos Estados Unidos no ano passado.

“Vai fazer tão bem para a Amêndoa… Ela sofre de ansiedade. Antes de ser adotada, ela sofria maus tratos. Ela é bem medrosa, tem medo inclusive de outros cachorros maiores que elas. Mas ela não tem medo da Amora. Ai, não! Que amor!”, exclamou a atriz, cuja estreia na plataforma de streaming Netflixestá cotada para acontecer em uma produção com Keanu Reeves. “A Amêndoa precisava muito de uma amiga. Os outros cachorros que eu tenho são menores e não tem tanta energia. Ela é um pouco mais bruta”, completou.

