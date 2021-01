Rio Grande do Sul Acidente de trânsito causa morte de motociclista na BR-392, em Morro Redondo

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Vítima conduzia moto que colidiu frontalmente em um caminhão na pista Foto: PRF/Divulgação Vítima conduzia moto que colidiu frontalmente em um caminhão na pista. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou um óbito na madrugada deste sábado (23) em Morro Redondo. No km 101 da BR-392, uma motocicleta invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente em uma carreta bitrem Scania, com placas de São Jerônimo.

Com o impacto, os veículos incendiaram, sendo necessário bloquear a rodovia até a chegada dos bombeiros. Segundo a PRF, a motocicleta ficou totalmente queimada, não sendo possível a identificação da mesma.

O condutor da moto, um homem de 41 anos, natural de Canguçu, teve óbito no local. Conforme os policiais rodoviários federais, a vítima não era habilitada. Já o condutor do bitrem, um homem de 59 anos, natural de Porto Alegre, não teve ferimentos. O tráfego no trecho da rodovia foi liberado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul