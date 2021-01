Rio Grande do Sul Motorista fica ferido em capotamento na RS-122, em Flores da Cunha

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

O homem foi socorrido pelos bombeiros e conduzido pelo Samu Foto: Divulgação/PRE

Um motorista ficou ferido em um capotamento no início da manhã deste sábado (23), na RS-122, em Flores da Cunha. Ele conduzia um Gol no sentido Caxias do Sul — Flores da Cunha e sofreu o acidente na altura do km 89.

O homem foi socorrido pelos bombeiros e conduzido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima, onde passava por avaliação por volta das 8h20min. Segundo informações do hospital, o quadro de saúde dele é estável.

A ocorrência também foi atendida pelo Grupo Rodoviário da Brigada Militar, que orientou o fluxo no local até a remoção do veículo.

