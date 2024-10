Política Acidente doméstico: após queda e lesão na cabeça, Lula fará novos exames nesta semana

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

O presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e feriu a parte de trás da cabeça. Foto: Ricardo Stuckert/PR O presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e feriu a parte de trás da cabeça. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltará a fazer exames nesta semana e fará uma reavaliação clínica nesta terça-feira (22). Lula sofreu um acidente doméstico no sábado (19) e cancelou viagem à Rússia por orientação médica. O presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e feriu a parte de trás da cabeça.

Ele foi atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília no sábado e precisou levar pontos no local. O presidente voltou ao hospital nesse domingo (20), mas já está descansando na residência oficial. Médico do presidente, o doutor Roberto Kalil afirmou que exames apontaram “mínimo ponto de hematomas” no cérebro do presidente após a queda. De acordo com Kalil, é pouco provável que esse hematoma evolua.

“O que ele teve foi uma contusão na região occipital, atrás da cabeça, foi um forte trauma nessa região, que levou a uma chamada contusão do cérebro, um mínimo ponto de hematoma. Pouco provável que esse hematoma evolua”, disse Kalil.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Lula terá agendas de governo nesta semana no Palácio do Planalto e participará da Cúpula dos Brics, que acontecerá na cidade russa de Kazan, por videoconferência.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração. O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto”, diz a nota da Secom.

Pessoas próximas afirmam que um exame de ressonância mostrou um pequeno sangramento, sintoma de uma leve concussão. Por isso, a recomendação é para que o presidente fique em análise nas primeiras 72 horas, as mais críticas para o risco de edema no cérebro.

“Bobagem”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o acidente sofrido foi uma “bobagem”. “Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada”.

“Estou cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte”, disse Lula durante conversa telefônica com o candidato do PT à Prefeitura de Camaçari (BA), Luiz Caetano.

“Estou aguardando porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, complementou.

O vídeo da ligação foi publicado nas redes sociais por Caetano. Segundo ele, Lula telefonou na hora do almoço. Na última semana, Lula participou de um comício em Camaçari ao lado do candidato, que disputa o segundo turno com Flávio Matos (União).

Nessa segunda-feira (21), ele despachou do Alvorada. Por conta do acidente, Lula foi orientado pela equipe médica a evitar viagens aéreas de longa distância, como seria a para Rússia, um trajeto de quase 12 mil quilômetros. Com a ausência de Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi designado para chefiar a delegação brasileira na Cúpula dos Brics, em Kazan, de 22 a 24 de outubro.

