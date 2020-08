Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente neste domingo (30) no Km 144 da BR-290, em Eldorado do Sul. A ocorrência foi atendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por volta de 1h20min, com apoio dos Bombeiros Voluntários do Parque Eldorado. O condutor era de Porto Alegre e o carona de Arroio dos Ratos. Ambos de 34 anos.

De acordo com a PRF, o Corsa de Eldorado do Sul, fazia o sentido interior-Capital próximo do Parque Eldorado quando saiu da pista, batendo em uma estrutura às margens da rodovia.

Um barra de ferro perfurou a porta do veículo e atingiu o condutor, que ainda apresentava sinais vitais. Ele foi enviado para atendimento médico, mas morreu a caminho do Hospital Regional de Guaíba, ainda na ambulância.

A segunda vítima, que estava no banco do carona, segundo os bombeiros, foi encontrada com suspeita de fratura no membro superior. De acordo com a corporação, foi necessário o uso do desencarcerador para abertura de portas. Ambos foram removidos por uma equipe da SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guaíba para o hospital.