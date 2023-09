Brasil Acidente entre dois ônibus do transporte coletivo deixa mais de 40 feridos em Curitiba

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

O motorista do articulado avançou o sinal vermelho após sofrer um mal súbito. Foto: Reprodução de TV

Uma batida entre dois ônibus do transporte coletivo de Curitiba e da Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, deixou, pelo menos, 15 pessoas gravemente feridas em um acidente no cruzamento no Centro da capital na manhã deste sábado (9).

A batida entre a Avenida Visconde de Guarapuava com a Travessa da Lapa, com um biarticulado que fazia a linha Santa Cândida/Capão Raso e um articulado Fazenda Rio Grande/Curitiba, segundo a Polícia Militar (PM).

De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito, o motorista do articulado avançou o sinal vermelho após sofrer um mal súbito.

Com a batida, um poste foi derrubado e pegou fogo, mas foi controlado. A fiação de energia elétrica caiu sobre os veículos, dificultando o resgate dos feridos.

