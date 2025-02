Rio Grande do Sul Acidente envolvendo um ônibus e cinco carros deixa duas pessoas gravemente feridas na Freeway

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

O acidente provocou um grande congestionamento na rodovia que leva ao Litoral Norte Foto: O Sul O acidente provocou um grande congestionamento na rodovia que leva ao Litoral Norte. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Um acidente envolvendo um ônibus e cinco carros deixou duas pessoas gravemente feridas, na manhã deste sábado (15), no quilômetro 44 da Freeway, em Glorinha, no sentido Capital-litoral.

O ônibus viajava de Santa Rosa para Torres. Os feridos – um homem de 31 anos e uma mulher de 32 – estavam em um Peugeot 207, com placas de Alvorada. Os outros veículos envolvidos no acidente são um Ka Sedan, emplacado em Cachoeirinha, um Siena, de Gravataí, um Logan, com placas de Porto Alegre, e um Prisma, de Canoas.

O homem ferido, que dirigia o Peugeot, foi encaminhado de helicóptero ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. A passageira do carro foi levada ao Hospital Dom João Becker, em Gravataí.

Os ocupantes do ônibus e dos demais veículos não sofreram lesões. O acidente provocou um grande congestionamento na rodovia. As causas do engavetamento estão sendo investigadas.

