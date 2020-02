Acidente mata seis pessoas no Vale do Taquari

Um acidente envolvendo um Gol, com placas de São Leopoldo, e uma caminhonete Fiat Toro, de Segredo, deixou seis mortos e quatro feridos no quilômetro 48 da RSC-287, em Taquari, no Vale do Taquari, na tarde de segunda-feira (24), segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Quatro pessoas morreram no local do acidente e duas a caminho do hospital. Entre as vítimas fatais, dois homens, de 40 e 46 anos, e duas crianças, de 7 e 13 anos, estavam no Gol. Duas mulheres, de 39 e 64 anos, estavam na caminhonete.

Após o acidente, que ocorreu por volta das 17h, o trânsito foi bloqueado na região e liberado somente à noite, após as 21h. As causas da tragédia estão sendo investigadas.