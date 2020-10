Porto Alegre Acidentes de trânsito causaram sete mortes em setembro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

Flagrantes de excesso de velocidade estão mais frequentes

Sete pessoas morreram em acidentes de trânsito em Porto Alegre em setembro. As vítimas são três caronas/pilotos de motocicletas, um ciclista, um motorista e um pedestre, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (07) pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

No mesmo mês do ano passado, foram registrados três óbitos. No acumulado de janeiro a setembro, foram contabilizadas 50 vidas perdidas contra 56 em igual período do ano passado. O número de feridos apresentou redução de 523 para 372. A queda foi influenciada pelo isolamento social devido ao coronavírus.

Excesso de velocidade

Mesmo com a redução no fluxo de veículos durante alguns meses e um menor registro geral de infrações de janeiro a setembro na comparação com o ano passado – de 368 mil para 279 mil –, os flagrantes por excesso de velocidade aumentaram na Capital, passando de 128 mil para 146 mil.

