Por Redação O Sul | 24 de abril de 2022

Uma mulher de 22 anos que conduzia um veículo na BR-101 morreu no local. A PRF apura circunstâncias do capotamento. Foto: PRF/Divulgação Uma mulher de 22 anos que conduzia um veículo na BR-101 morreu no local. A PRF apura circunstâncias do capotamento. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Acidentes na estrada provocaram a morte de dois jovens no Rio Grande do Sul neste fim de semana. Na BR-101, na altura de Três Cachoeiras, no Litoral Norte, uma mulher de 22 anos morreu na madrugada deste domingo (24), após capotar o carro modelo HB20.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a jovem, natural de Torres, morreu no local. O carro, emplacado em Sombrio (SC), ficou na estrada, bloqueando uma faixa da via até o início da manhã.

O acidente aconteceu por volta das 5h. A PRF ainda apura as circunstâncias do capotamento.

Colisão com caminhão em Santa Bárbara do Sul

Já em Santa Bárbara do Sul, na Região Norte do Estado, um jovem de 24 anos morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente na tarde de sábado (23), na BR-285.

De acordo com a PRF, um carro da marca Gol, com placas de Saldanha Marinho, bateu de frente com um caminhão da marca F4000, emplacado em Tuparendi.

O motorista do carro, um homem de 24 anos, morreu no local. Os outros dois passageiros do veículo tiveram lesões graves e foram encaminhados para hospitais da região.

O condutor e os dois passageiros do caminhão não sofreram ferimentos.

