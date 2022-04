Rio Grande do Sul Após dois anos de atividades remotas, Furg volta às aulas presenciais nesta segunda em Rio Grande

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2022

A Furg tem em torno de 8 mil estudantes de graduação, distribuídos em 60 cursos presenciais e quatro a distância. Foto: Agência Brasil A Furg tem em torno de 8 mil estudantes de graduação, distribuídos em 60 cursos presenciais e quatro a distância. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Após dois anos de atividades remotas, a Furg (Universidade Federal do Rio Grande) inicia o ano letivo de 2022, de forma presencial, nesta segunda-feira (25), em Rio Grande, no Sul do Estado. A Furg tem em torno de 8 mil estudantes de graduação, distribuídos em 60 cursos presenciais e quatro a distância.

Para o reitor da universidade, Danilo Giroldo, o momento da retomada integral das atividades acadêmicas e administrativas foi muito aguardado por todos nestes últimos dois anos. “Felizmente, agora temos as devidas condições epidemiológicas para efetivar este retorno, principalmente em função do avanço na vacinação. A presencialidade é muito importante para o contexto acadêmico, principalmente pelas vivências que uma universidade proporciona em seu ambiente multidisciplinar”.

Sobre o processo da retomada, o gestor explica que “desde o começo, foi construído coletivamente, embasado nas orientações técnicas emitidas pelo Comitê de Monitoramento do Coronavírus (Covid-19) da instituição. É importante ressaltar que, por mais favorável que seja a situação epidemiológica atual, ainda é necessário manter as rotinas de cuidados pessoais para evitar uma possível contaminação, por mais bem preparados que estejam os nossos espaços. O cumprimento responsável desses protocolos sanitários é o que vai garantir a continuidade da atividade presencial”, ressalta o reitor.

Os calouros dos cursos de graduação devem confirmar a matrícula no período de 25 a 28 de abril, pelo Sistema Acadêmico da Furg.

Sobre a pós-graduação, de acordo com dados da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Propesp), mais de 1.600 estudantes retornam para suas atividades acadêmicas. Atualmente, a Furg possui 48 programas de pós-graduação, sendo eles divididos em 34 mestrados e 14 doutorados. Além destes programas, existem ainda outros 21 em atividade, no modelo lato sensu, compostos por 612 discentes.

As atividades de ensino, pesquisa e extensão também voltam à presencialidade nos campi de São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha.

