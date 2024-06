Economia Acionistas minoritários das Americanas exigem indenização para reaver prejuízo com ações, e pedem investigação nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Escritórios pretendem formar um pool para lidar com as demandas. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto Ibero-Americano de Empresas, representando 70 fundos americanos que investiam em ações da Americanas, entrou com um pedido na SEC (Securities and Exchange Comission, a CVM americana) e no Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ, na sigla em inglês) para uma investigação sobre a má conduta da empresa, envolvida em um escândalo de fraude em seus resultados, e o impacto disso no mercado financeiro americano.

Além disso, 418 acionistas minoritários brasileiros (entre fundos, pessoas jurídicas e pessoas físicas), também orientados pelo instituto, movem dois processos de arbitragem para reaver o prejuízo com a fraude da empresa e a má conduta dos controladores.

Luis Fernando Guerrero, sócio do Lobo de Rizzo Advogados e advogado do instituto, diz que irá formar um “pool” com mais quatro escritórios de advocacia para lidar com a demanda.

Ele explica que os acionistas minoritários brasileiros exigem uma indenização que pode variar de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão, sendo o correspondente à variação entre o valor pelo qual adquiriram ações da empresa e a cotação dos papéis durante o anúncio da descoberta da fraude.

Para ele, a recente mobilização da Polícia Federal (PF) deve ajudar a impulsionar as negociações. “Certamente mais informações virão à tona, e pode contribuir para uma maior mobilização dos investidores, já que faz algum tempo desde que os fatos aconteceram”, disse Guerrero.

Operação da PF

Nessa quinta-feira, a PF deflagrou uma operação contra ex-diretores da Americanas, dois mandados de prisão preventiva contra o ex-CEO Miguel Gutierrez e ex-diretora da Anna Christina Ramos Saicali, que estão no exterior e são considerados foragidos.

Gutierrez foi preso na sexta-feira pela polícia espanhola. As fraudes contábeis da varejista chegam a R$ 25,3 bilhões.

Apesar do instituto representar apenas 418 acionistas, o resultado das negociações irá valer para todos os minoritários, por ser uma ação coletiva. Desse total, 148 entraram com um pedido de arbitragem em janeiro de 2023 e o restante em abril deste ano.

“O instituto representa todos os acionistas, inclusive esses 70 fundos perante as autoridades do mercado de capitais americano para investigação, do mesmo modo que a CVM conduz uma investigação aqui no Brasil também”, diz Guerrero. No exterior, os fundos não pedem uma indenização.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/acionistas-minoritarios-das-americanas-exigem-indenizacao-para-reaver-prejuizo-com-acoes-e-pedem-investigacao-nos-estados-unidos/

Acionistas minoritários das Americanas exigem indenização para reaver prejuízo com ações, e pedem investigação nos Estados Unidos

2024-06-29