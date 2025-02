Geral Ações com estudantes e idosos integram a agenda da Escola Pública de Mobilidade desta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

Se chover, a programação poderá ser alterada. (Foto: PMPA)

Nesta segunda-feira (10), às 7h, os agentes da Escola Pública de Mobilidade estarão no Colégio Adventista para a ação Volta às Aulas, em Porto Alegre. No local, será montado em conjunto com pais e crianças o Varal da Vida, o qual tem o objetivo de promover uma reflexão sobre a segurança no trânsito. A ação se repete no turno da tarde e integra a agenda da Escola Pública de Mobilidade da semana.

A população idosa também é destaque da agenda, por meio do Programa Pedestre Idoso. Na terça-feira, às 9h30, na João Telles, será feita a atividade “É dia de Feira com o público 60+”, a qual busca sensibilizar os idosos sobre questões de segurança no trânsito e cuidados com a mobilidade. A ação se concentrará principalmente nas feiras, com o objetivo de orientar sobre o uso da faixa de pedestres, respeito à sinalização e cuidados simples, como beber água, evitar carregar sacolas pesadas e vestir roupas que favoreçam a visibilidade, especialmente à noite. A atividade se repete ainda na quinta-feira, 13, na Praça Israel.

Além da atividade com estudantes, está prevista ainda ação com motociclistas, conscientização com motoristas sobre o risco do celular no trânsito, de medição de velocidade dos ônibus nos corredores, com ciclistas, em bares, entre outras. Se chover, a programação poderá ser alterada. Veja abaixo a programação.

Segunda-feira, 10

– 7h – Ação volta às aulas Colégio Adventista, Rua Camaquã, 534.

– 12h15- Ação volta às aulas Colégio Adventista, Rua Camaquã, 534.

Terça-feira, 11

– 8h30 – Esquete Teatral: Celular no trânsito, uma combinação fatal, na avenida Otto Niemeyer x Cavalhada.

– 9h30 – Ação Programa Pedestre Idoso na feira, rua Gen. João Telles.

– 14h – Ação de monitoramento de Velocidade, Farrapos, 662.

– 16h30 – Ação com patinetes no Trecho Orla 3 Gasômetro.

Quarta-feira, 12

– 9h – Ação de sensibilização no transporte público com foco no público idoso – Adoniran, avenida Júlio de Castilhos (Terminal POP).

– 14h – Programa Ciclista Seguro, ação com ciclistas na avenida Osvaldo Aranha x José Bonifácio (Redenção).

– 16h – Esquete Teatral: Celular no trânsito, uma combinação fatal, Ipiranga x Dr. Salvador França.

Quinta-feira, 13

– 8h – Treinamento no Colégio Farroupilha para os seguranças, rua Carlos Huber, 425.

– 8h30 – Ação com ciclistas, avenida Ipiranga x João Guimarães.

– 10h30 – Ação com motociclistas nos bolsões, Ipiranga x Salvador França.

– 14h – Ação de monitoramento de Velocidade, Assis Brasil, 2897.

– 16h30 – Ação Programa Pedestre Idoso na feira, Pç. Israel – rua Vicente Lopes Santos, bairro Menino Deus.

– 19h – Ação Noturna nos Bares da Cidade Baixa.

Sexta-feira, 14

– 9h – Ação com motociclistas no estacionamento da rua General Câmara.

– 14h – Ação de monitoramento de velocidade, avenida Protásio Alves (Estação Hospital de Clínicas).

– 16h30 – Ação com patinetes no Trecho Orla 3 Gasômetro.

Sábado, 15

– 10h – Ação com motociclistas na Estação H, Travessa Ruperti, 10, Chácara das Pedras.

