Geral Ações da Petrobras caem 10% e derrubam o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil

Por Redação O Sul | 8 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











A empresa teve seu segundo maior lucro histórico em 2023, de R$ 124,6 bilhões, mas isso representa uma redução de 33,8% em relação ao ano anterior. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em baixa nessa sexta-feira (8), puxado por uma queda forte de 10% nas ações da Petrobras, após a divulgação dos resultados de 2023. A empresa frustrou as expectativas de analistas após registrar uma redução nos lucros em relação ao ano anterior na noite de quinta-feira (7).

Também decepcionou o valor abaixo do esperado de dividendos propostos – que são uma parcela do lucro das empresas dividida entre os acionistas.

A empresa teve seu segundo maior lucro histórico em 2023, de R$ 124,6 bilhões, mas isso representa uma redução de 33,8% em relação ao ano anterior. Além disso, foram anunciados R$ 14,2 bilhões em dividendos, dentro do modelo mínimo da companhia. O mercado esperava um pagamento de dividendos extraordinários, o que não ocorreu.

Se aprovado, o total de dividendos pagos referentes a 2023 será de R$ 72,4 bilhões. Em 2022, foram distribuídos R$ 194,6 bilhões.

As ações da petroleira despencaram desde a abertura e chegaram a ser colocadas em leilão no início do pregão. Esse mecanismo é acionado na bolsa quando uma ação cai mais de 10% em relação ao valor que ela registrou no fechamento do dia anterior.

Já o dólar fechou em alta, enquanto o mercado repercute a divulgação de novos dados de emprego nos Estados Unidos, que vieram acima do esperado.

Ibovespa

O Ibovespa fechou em queda de 0,99%, aos 127.071 pontos. Com o resultado, acumulou: queda de 1,63% na semana; recuo de 1,51% no mês; e baixa de 5,30% no ano.

Na véspera, o índice teve queda de 0,43%, aos 128.340 pontos.

Dólar

O dólar fechou em alta de 0,97%, cotado a R$ 4,9816. Com o resultado, acumulou: alta de 0,54% na semana; ganho de 0,19% no mês; e avanço de 2,66% no ano.

No dia anterior, a moeda norte-americana teve baixa de 0,23%, cotado a R$ 4,9336.

Quedas amplas

As ações da Petrobras tiveram quedas amplas nessa sexta-feira. As ações ordinárias (PETR3) fecharam em queda de 10,37% e as preferenciais (PETR4), de 9,14%.

Depois do fechamento dos mercados na quinta-feira (7), a Petrobras divulgou seu balanço financeiro e registrou um lucro líquido de R$ 124,6 bilhões em 2023. Trata-se de uma queda de 33,8% em relação aos R$ 188,3 bilhões alcançados em 2022.

No quarto trimestre de 2023, a empresa registrou lucro de R$ 31 bilhões, alta de 16% em relação ao terceiro trimestre. Em relação ao último trimestre de 2022, houve queda de 28,4%.

De acordo com a Petrobras, o resultado é reflexo de alguns desafios que a empresa enfrentou no ano passado, sobretudo em relação à desvalorização de 18% do preço do petróleo nos mercados internacionais.

“Apesar desses desafios, vale ressaltar que tais impactos negativos foram parcialmente mitigados pelo aumento do volume de petróleo comercializado ao longo do período, com destaque para o crescimento nas exportações”, diz a companhia, em nota.

O que realmente decepcionou os investidores foram os dividendos de R$ 14,2 bilhões para o quarto trimestre. O valor mínimo para pagamento é de 45% do fluxo de caixa livre (ou seja, o dinheiro que fica à disposição no caixa da empresa). Foi essa a regra usada pela empresa. O mercado esperava um pagamento de dividendos extraordinários, o que não ocorreu.

“Ainda que [a distribuição de dividendos anunciada] esteja em linha com a política de remuneração, [o número] ainda é uma grande decepção”, avaliaram os analistas Pedro Soares, Thiago Duarte e Henrique Péres, do BTG Pactual, em relatório.

A estimativa do BTG Pactual era de que a Petrobras pagasse um dividendo adicional de cerca de US$ 4 bilhões (aproximadamente R$ 20 bilhões), baseado no resultado fiscal da companhia do ano passado.

Nessa sexta-feira, o diretor financeiro da companhia, Sergio Caetano, afirmou que a empresa pode distribuir o montante aos acionistas “a qualquer momento”, caso haja uma decisão futura neste sentido.

“A apuração (de dividendos extraordinários) continua sendo no final do ano a cada exercício. Uma outra questão é o recurso que está em reserva, que como o (CEO) Jean Paul (Prates) falou, continua sobre análise e pode acontecer a determinação de distribuição a qualquer momento.” As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/acoes-da-petrobras-caem-10-e-derrubam-o-principal-indice-da-bolsa-de-valores-do-brasil/

Ações da Petrobras caem 10% e derrubam o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil

2024-03-08