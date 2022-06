Economia Ações da Petrobras têm negociação suspensa na Bolsa brasileira após renúncia do seu presidente

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











O desempenho negativo das ações da Petrobras fez com que o Ibovespa caísse 2,90%, aos 99.824 pontos. (Foto: EBC)

As negociações das ações da Petrobras no pregão da Bolsa de Valores brasileira foram suspensas, nesta segunda-feira (20), após a renúncia do então presidente da estatal, José Mauro Filho. O procedimento foi adotado devido à capacidade que a mudança tem em provocar oscilações potencialmente prejudiciais.

A demissão acontece depois do governo de Jair Bolsonaro (PL) aumentar a pressão sobre Mauro Filho. Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, disse que a gestão do presidente foi “um ato de terrorismo corporativo” e o acusou de trabalhar “sistematicamente contra o povo brasileiro”. As críticas foram motivadas pelo novo reajuste de preços nos combustíveis, anunciado pela Petrobras na última sexta-feira (17).

As considerações de Lira, juntamente com as de outros políticos, provocaram forte queda nas ações da estatal. Os papéis ordinários e preferenciais da petrolífera caíram 7,25% e 6,09%, respectivamente, na sexta.

No mesmo dia, a petrolífera perdeu R$ 27,3 bilhões em valor de mercado. “A Petrobras perdeu R$ 30 bilhões. Acredito que com a CPI vai perder outros 30”, disse Bolsonaro durante um culto evangélico em Manaus (AM).

O desempenho negativo das ações da Petrobras, uma das principais empresas da Bolsa brasileira, fez com que o Ibovespa caísse 2,90%, aos 99.824 pontos. Esta é a pontuação mais baixa desde novembro de 2020. A perda semanal – de 5,36% – é a maior deste outubro do ano passado.

A crise, ocorrida principalmente por conta dos preços da gasolina e diesel, acontece em um momento delicado para a economia mundial, já que os Estados Unidos anunciaram um novo aumento na taxa de juros, de 0,75 ponto percentual. É a maior alta aplicada desde 1994, capaz de impulsionar uma recessão global.

Dólar

O dólar iniciou a semana em alta no mercado doméstico de câmbio e fechou no maior patamar desde meados de fevereiro, na contramão do sinal predominante de baixa da moeda americana no exterior.

O estresse no mercado de câmbio começou pela manhã com a notícia do pedido de demissão de José Mauro Coelho da presidência da Petrobras, na esteira de ataques do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Ambos falaram em instalar uma CPI para investigar a política de preços da companhia após o mais novo anúncio de reajuste.

Com esse pano de fundo negativo, investidores preferiram aumentar as posições defensivas. Afora quedas pontuais e bem limitadas na abertura dos negócios e no início da tarde, o dólar trabalhou em alta.

Entre mínima de R$ 5,1375 e máxima a R$ 5,1902, registrada na reta final do pregão, encerrou com avanço de 0,81%, cotado a R$ 5,1862 – maior valor de fechamento desde 14 de fevereiro (R$ 5,2185). Assim, o dólar passa a apresentar valorização de 9,12% em junho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia