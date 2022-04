Porto Alegre Ações de prevenção à dengue ocorrem em 14 bairros esta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

São 69 agentes, que trabalham apoiando os moradores no controle mecânico dos criadouros Foto: Cristine Rochol/PMPA São 69 agentes, que trabalham apoiando os moradores no controle mecânico dos criadouros. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

Quatorze regiões de Porto Alegre receberão visitas de ACE (Agentes de Combate a Endemias) nesta semana em decorrência da confirmação de casos de dengue.

Na quarta e quinta-feira, 13 e 14, as visitas domiciliares serão nos bairros Camaquã, Restinga, Lomba do Pinheiro, Bom Jesus e Partenon (imediações da rua Ivo Janson), Medianeira, Jd Botânico, Santa Tereza, Centro Histórico e Cidade Baixa.

O gerente da unidade de vigilância ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Alex Lamas, destaca que os ACE dão prosseguimento ao trabalho de orientação e intervenção nas condições ambientais para o enfrentamento dos surtos de dengue nos territórios.

São 69 agentes, que trabalham em duplas ou grupos maiores de forma a apoiar os moradores no controle mecânico dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. “O trabalho é programado com base na notificação de casos suspeitos realizada para a Vigilância Epidemiológica da SMS, que gera um mapeamento e priorização de determinados territórios”, explica Lamas.

Nas visitas, os agentes fazem busca ativa de novos casos suspeitos e orientam para encaminhamento à Unidade de Saúde referência do morador. Entre as orientações nas áreas com confirmação de casos ou notificação de suspeita de dengue, são de cuidado individual, como uso de repelente, e ambiental, com apoio ao morador na busca e eliminação de criadouros ou encaminhamento para áreas de fiscalização e saneamento.

Os trabalhos estão previstos para todo o dia e são suspensos com chuva.

