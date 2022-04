Rio Grande do Sul “Nós vamos dar continuidade aos projetos que já estavam em andamento na gestão de Eduardo Leite”, diz o governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior concedeu entrevista aos veículos da Rede Pampa de Comunicação Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em visita à Rede Pampa de Comunicação na tarde desta terça-feira (12), o governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior falou sobre segurança, privatizações e concessões no Rio Grande do Sul.

“Sem dúvida nenhuma nós vamos dar continuidade aos projetos que já estavam em andamento na gestão de Eduardo Leite [o ex-governador deixou o cargo para disputar as eleições de 2022]. Inclusive nesta quarta-feira [13], na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, nós temos um leilão da concessão do Bloco 3 de rodovias importantíssimas da região serrana do nosso Estado. Então esse é o exemplo concreto que nós vamos dar sim o seguimento a esta agenda também.”

Leilão na Bolsa de Valores

O governo do Estado e a Bolsa de Valores B3, em São Paulo, realizam nesta quarta-feira (13), às 14h, leilão para a concessão de rodovias integrantes do Bloco 3 do programa de Parcerias RS. São estradas na Serra e no Vale do Caí.

No total, serão 271,5 quilômetros de rodovias concedidos, que receberão R$ 3,4 bilhões em investimentos durante a concessão de 30 anos. A estruturação do projeto de concessão foi elaborado em conjunto pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, pela Secretaria Extraordinária de Parcerias e pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Ainda conforme o governador, na área de segurança pública “tivemos muito êxito e conseguimos reduzir todos os indicadores de criminalidade. E também é importante dizer que especialmente na segunda quinzena do mês de março, tivemos um desajuste em Porto Alegre o que veio aí aumentar esses indicadores. Tivemos uns homicídios que não gostaríamos que tivessem ocorrido. Já tomamos as providências necessárias, juntamente com o acompanhamento da Polícia Civil e da Brigada Militar e eu já vejo uma redução retornando aos patamares de razoabilidade. O governo foi muito eficiente, a nossa força de segurança foi muito eficiente nesse caso”, disse o governador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul