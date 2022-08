Porto Alegre Ações do ônibus Fique Sabendo ocorrem no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, neste sábado

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Com dois consultórios, estrutura do Fique Sabendo tem espaço para testagem e acolhimento Foto: Cristine Rochol/PMPA Com dois consultórios, estrutura do Fique Sabendo tem espaço para testagem e acolhimento Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

Ações educativas de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos, autotestes de HIV e material informativo estarão disponíveis neste sábado (13), para a comunidade da Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre.

O ônibus Fique Sabendo, da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), estará na Estação Cidadania-Cultura (rua Dr. Arno Horn, 221), das 12h às 17h. O evento faz parte da programação da Semana da Juventude. Nesse dia, não haverá testagem para infecções sexualmente transmissíveis.

Já no dia 20, o ônibus levará testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C ao bairro Serraria, em ação conjunta da Coordenação de Atenção a IST/Aids, Hepatites Virais e Tuberculose com a Unidade de Saúde Morro dos Sargentos (rua Argemiro Oganda Corrêa, 330), das 9h às 16h.

Também haverá oferta de vacinas, orientações de prevenção à tuberculose e coletas de escarro, coleta de citopatológico, verificação da glicose e pressão arterial, atendimento de hipertensão arterial sistêmica e diabetes.

Com dois consultórios de atendimento, a estrutura do Fique Sabendo tem espaço para testagem rápida e acolhimento. O objetivo é ampliar a prevenção e diagnosticar precocemente as infecções sexualmente transmissíveis, além de aumentar o encaminhamento para tratamento.

Confira a programação:

Dia 13/8, 12h às 17h: Estação Cidadania – Cultura (rua Dr. Arno Horn, 221, Restinga) – Semana da Juventude (ações educativas, distribuição de preservativos, autotestes de HIV, gel lubrificante e material informativo no ônibus Fique Sabendo). Não haverá testagem de ISTs.

Dia 19/8, 13h às 17h: Aldeia Indígena Komág, no Lami (testagem para infecções sexualmente transmissíveis, mas sem o ônibus).

Dia 20/8, 9h às 16h: Ação conjunto com a Unidade de Saúde Morro dos Sargentos – testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C no ônibus Fique Sabendo, vacinação, orientações em tuberculose e coletas de escarro, coleta de citopatológico, verificação da glicose e pressão arterial, atendimento de hipertensão arterial sistêmica e diabetes.

Dia 24/8, 9h às 12h: Ação Restaurante Popular na Vila Cruzeiro, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pela Unidade de Segurança Alimentar – testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C no ônibus Fique Sabendo.

A testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis está disponível de segunda a sexta-feira, para toda a população, em 132 unidades de saúde e no Serviço de Atendimento Especializado Santa Marta, localizado na rua Capitão Montanha, 27, no Centro Histórico.

