Porto Alegre Ações educativas pelo trânsito seguro

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Atividades incluem conscientização para uso da faixa de segurança Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA Atividades incluem conscientização para uso da faixa de segurança. (Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA

Agentes de educação para o trânsito da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e integrantes do Programa Interagir, do S.C. Internacional, entre equipe técnica e alunos, realizam ações pela conscientização de utilização da faixa de segurança.

A programação acontece nesta quinta-feira (05), às 10h e 15h, próximo do Gigantinho. Também nesta quinta-feira, às 10h30min, integrantes da CEM (Coordenação de Educação para a Mobilidade) realizam palestra para alunos do CFC (Centro de Formação de Condutores) ABC, na avenida Cavalhada nº 3.560.

Na programação desta semana da CEM, também estão previstas as seguintes atividades por uma circulação com menos riscos de acidentes no dia a dia do trânsito: Nesta quarta-feira (04) 10h, palestra na ACM Restinga, estrada João Antônio da Silveira nº 4.065; sexta-feira (06) 8h e 14h, apresentação do Projeto Escola Amiga da EPTC para alunos do Colégio Luterano da Paz, avenida Alcides São Severiano nº 100.

