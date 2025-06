Porto Alegre Acolhidos em ginásio de Porto Alegre contam com transporte gratuito até centro de atendimento

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com duas viagens diárias, serviço prossegue durante a "Operação Inverno". (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre colocou em operação, nesta quinta-feira (19), um serviço de transporte gratuito para indivíduos em situação de rua acolhidos pelo abrigo emergencial montado no ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), no bairro Santana. O serviço é realizado por meio de ônibus, para deslocamento de ida e volta até um centro de referência da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) no bairro Azenha.

São duas viagens diárias, às 7h e às 17h. O objetivo é agilizar o deslocamento até a unidade da Smas, localizada na avenida João Pessoa nº 2.384, onde uma equipe multidisciplinar presta atendimento especializado ao grupo. Embora os dois endereços fiquem a menos de 1 quilômetro de distância entre si, o serviço tem sido de grande importância em um cenário de chuva persistente ao longo dos últimos dias.

Ampliação

A iniciativa faz parte da “Operação Inverno” e é coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU), através da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Conforme a administração municipal, o serviço será ampliado gradualmente conforme novos espaços de acolhimento forem abertos. O titular da pasta, Adão de Castro Júnior, ressalta:

“Assim como a Central de Transporte foi essencial durante o período da enchente, o Transporte Solidário vai proporcionar alternativas concretas no enfrentamento à situação de rua, para os que mais precisam. O objetivo é oportunizar encaminhamento adequado junto à nossa rede de serviços de assistência, para ajudar esses cidadãos na superação da vulnerabilidade em que se encontram”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/acolhidos-em-ginasio-de-porto-alegre-contam-com-transporte-gratuito-ate-centro-de-atendimento/

Acolhidos em ginásio de Porto Alegre contam com transporte gratuito até centro de atendimento

2025-06-19