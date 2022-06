Porto Alegre Acolhimento emergencial à população de rua é retomado neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2022

Pessoas que acessarem o ginásio irão receber kit higiene, banho, jantar, lanche e café da manhã.

A ação emergencial para acolhimento de pessoas em situação de rua será retomada neste sábado (18) em Porto Alegre, a partir das 19h, no Ginásio da Associação dos Funcionários do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), na rua Conde D’Eu, 66, bairro Santana.

O serviço emergencial, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), com apoio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF), ocorre devido ao frio intenso, com previsão de chuvas.

A estimativa é que 60 pessoas sejam recebidas no ginásio, com possibilidade de chegar a 100. As pessoas que acessarem o local irão receber kit higiene, banho, jantar, lanche e café da manhã. A rede municipal conta ainda com 240 vagas em albergues noturnos. Estão ocupadas as 350 vagas das 13 pousadas, onde as pessoas em situação de rua podem permanecer por mais tempo, durante 24h.

A operação especial ocorreu durante cinco noites desde 31 de maio nos ginásios Tesourinha e da Associação dos Funcionários do Departamento Municipal de Habitação. Na última ação, em 11 e 12 de junho, a Rede de Acolhimento Municipal recebeu 242 pessoas em situação de rua. Os três albergues noturnos atenderam 175 pessoas, e o Demhab abrigou outras 67. Também seguiram ocupadas as 350 vagas das 13 pousadas.

Doações

A comunidade pode seguir realizando doações à Campanha do Agasalho e Alimento em 16 pontos já cadastrados na campanha.

Rede de atendimento noturno:

Albergue Dias da Cruz: albergue 12h

Avenida Azenha, 366 – Azenha

Albergue Acolher 1 – albergue 12h

Rua Dr. João Simplício, 38 – Vila Jardim

Albergue Acolher 2 – albergue 12h

Rua 7 de Abril, 315 – Floresta

Central de Abordagem – atendimento 24h pelos telefones (51) 3289 4994 ou pelo 156 opção 7

Rede de atendimento diurno:

Os Centros POP têm atendimento social com equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em situação de rua. Disponibilizam oficinas, higiene pessoal e refeição, além de encaminhamento à rede de serviços municipais com cadastro ao sistema de benefícios.

Centro POP 1 – Santana

Avenida João Pessoa, 2384, Farroupilha

Centro POP 2 – Floresta

Rua Gaspar Martins, 114 / 120, Floresta

Centro POP 3 – Navegantes

Avenida França, 496, Navegantes

SCFV – Adultos Pop Rua – Ilê Mulher

Rua Santo Antônio, 64, Floresta

Restaurantes Populares – almoço

Centro: rua Garibaldi, 461 (segunda-feira a domingo)

Vila Cruzeiro: rua Dona Otília, 210 (segunda a sexta-feira)

Lomba do Pinheiro: rua Cacimbas, 159 (segunda a sexta-feira)

Restinga: Estrada Chácara do Banco, 71 (segunda a sexta-feira)

Zona Norte: Rua Caetano Fulginiti, 95, Rubem Berta (segunda a sexta-feira).

