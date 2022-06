Brasil Caso Dom e Bruno: restos mortais têm marcas de tiros, diz perícia

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2022

Restos mortais passam por averiguação técnica em laboratório da Polícia Federal para determinar circunstâncias das mortes de indigenista e jornalista. Foto: Reprodução/Redes Sociais

As avaliações preliminares da perícia que está sendo realizada nos restos mortais que seriam do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira revelam que os corpos das vítimas estão com várias perfurações por arma de fogo. O material está passando por análise no Instituto Nacional de Criminalística, na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília.

A previsão é que o trabalho seja concluído em até uma semana para que os corpos sejam entregues aos familiares. Contudo, os laudos podem demorar um pouco mais. O nível de destruição dos cadáveres dificulta o trabalho de investigação. Os restos mortais de Dom Phillips foram identificados com base na arcada dentária, que foi comparada com exames realizados anteriormente e entregues pela família. Ainda não há confirmação de que o outro corpo seja de Bruno.

Em depoimento à PF, o pescador Amarildo, que está preso por suspeita de participação nas mortes, declarou que houve disparos de arma de fogo. Os corpos foram queimados e enterrados na tentativa de ocultar as pistas dos crimes.

A perícia se concentra no Laboratório de Vestígios, um dos mais de 30 que estão localizados no complexo da PF na capital do País. A investigação ainda tenta entender se o que levou à morte de ambos foram os disparos de arma de fogo ou outra causa anterior a eles.

Embaixada

A Embaixada do Reino Unido informou ter recebido com “extrema tristeza” a confirmação de que um dos corpos periciados pela Polícia Federal é de Dom Phillips. Segundo a encarregada de Negócios britânica no Brasil, Melanie Hopkins, o órgão vai acompanhar o avanço das investigações.

“A confirmação de que um dos corpos periciados é de Dom Phillips representa um desfecho que nos deixa extremamente entristecidos. Seguimos apoiando a família de Phillips. Reitero minha gratidão aos envolvidos nas buscas. Continuaremos acompanhando o avanço das investigações”, publicou Melanie Hopkins.

